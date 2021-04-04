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Haberler Spor Somaspor’un gözü artık Ikinci Lig’de

Somaspor’un gözü artık Ikinci Lig’de

Somaspor’un gözü artık Ikinci Lig’de

4.4.2021

3. Lig 3. Grup'ta bitime 5 hafta kala takipçisi Esenler Erokspor'un 5 puan önünde zirvede yer alan Somaspor, şampiyonluğa inanıyor. Kulüp başkanı Mustafa Aydın, camia olarak zorlu İçel İdmanyurdu galibiyetinin sevincini yaşadıklarını söyledi. Aydın, "İlk kez taraftarımıza takımımızı izlettirme şansı bulduk. Yine takıma inanılmaz destek veren ana sponsorumuz İmbat Madencilik'e çok teşekkür ediyoruz. Artık önümüze bakıyoruz. En az hatayı yaparak bu sene verilen emeklerin karşılığı olarak 2. Lig'e yükselmek istiyoruz. Bundan sonra tüm enerjimizi önümüzde ki maçlara aktarıp kupayı alıp şehrimizle taraftarımızla doyasıya sevinç yumağı olmak istiyoruz" dedi.

■ SERVET SARUN

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