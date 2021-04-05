Başakşehir nefes aldı

SÜPER Lig'de alt sıralarla olan bağını koparmaya çalışan Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı maçta Yeni Malatyaspor'u mağlup etti: 2-1. 26'da Tolga Ciğerci'nin vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0. 71'de Adem Büyük eşitliği sağladı: 1-1. 79'da Demba Ba penaltı atışını değerlendiremedi. 87'de Ömer Ali Şahiner'in gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1. 90+1'de Aleksic maçın skorunu belirleyen golü attı: 3-
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