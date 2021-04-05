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Başakşehir nefes aldı

Alt sıralarla bağını koparmaya çalışan İstanbul ekibi, evinde ’u dize getirdi.

Başakşehir nefes aldı

5.4.2021

SÜPER Lig'de alt sıralarla olan bağını koparmaya çalışan Medipol Başakşehir, evinde ağırladığı maçta Yeni Malatyaspor'u mağlup etti: 2-1. 26'da Tolga Ciğerci'nin vuruşunda top filelerle buluştu: 1-0. 71'de Adem Büyük eşitliği sağladı: 1-1. 79'da Demba Ba penaltı atışını değerlendiremedi. 87'de Ömer Ali Şahiner'in gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 2-1. 90+1'de Aleksic maçın skorunu belirleyen golü attı: 3-

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