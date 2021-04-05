Maratonda dünya rekoru

SPOR İstanbul tarafından düzenlenen N Kolay İstanbul Yarı Maratonu, dün Tarihi Yarımada'da gerçekleştirildi. World Athletics tarafından Elite Label kategoride gösterilen yarışta bu yıl pandemi önlemleri nedeniyle 4 bin koşucu yer alırken önemli organizasyonda dün iki rekor kırıldı. İstanbul Yarı Maratonu'nda kadınlar kategorisinde birinci olan Kenyalı atlet Ruth Chepngetich, 1.04.01'lik derecesiyle dünya rekoru kırdı ve 2020'deki 1.04.31'lik derecesiyle dünya rekorunun sahibi olan Etiyopyalı atlet Ababel Yeshaneh'i geride bıraktı. Erkeklerde ise dünya yarı maraton rekortmeni olan Kenyalı atlet Kibiwott Kandie birinci oldu. Yarışı 59.32'lik dereceyle tamamlayan Kendie aynı zamanda İstanbul Yarı Maraton rekorunun yeni sahibi oldu. Kandie'nin ardından Kenyalı koşucu Geoffrey Kamworor ikinci, Kenyalı Roncer Kipkorir yarışı üçüncü sırada tamamladı.