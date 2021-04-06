Arkas Spor final aşkına

İzmir ekibi, AXA Sigorta Efeler Ligi yarı finalinde ilk maçta 3-1 yendiği Fenerbahçe HDI Sigorta’yı bugün de mağlup edip final vizesi almaya çalışacak

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği Play-Off 1-4'üncülük etabı yarı final ikinci maçında İzmir temsilcisi Arkas Spor, bugün F.Bahçe HDI Sigorta'yı ağırlayacak. İstanbul'da geçtiğimiz hafta oynanan ilk maçı 3-1 kazanarak seride 1-0 öne geçen Arkas, bugün rakibini yendiği takdirde adını finale yazdıracak. Atatürk Voleybol Kompleksi'nde saat 17.00'de başlayacak. Karşılaşmada F.Bahçe'nin galibiyeti halinde ise seri İstanbul'daki son maça taşınacak. Bilindiği üzere mavi-beyazlılar, normal sezonu rakibinin gerisinde 3'üncü sırada tamamlamıştı. Arkasspor Basın Sözcüsü Uğur Özden, İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı galibiyetle kapatarak önemli bir avantaj elde ettiklerinin altını çizerek "Final yolunda sadece bir adım kaldı. İlk maçtaki üstün performansımızı tekrarlayıp üst üste 4'üncü kez Efeler Ligi'nde final heyecanı yaşamak istiyoruz" şeklinde konuştu. İki galibiyete ulaşan takımın finale kalacağı serilerde gerekmesi halinde üçüncü maçlar, 9 Nisan'da gerçekleştirilecek.