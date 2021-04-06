Furkan’dan 5 sayı, 3 asist, 2 ribaunt

NBA'DE Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies'a 116-100 yenildi. 76ers'ta Tobias Harris 21, Shake Milton 14 sayı üretti. Philadelphia 76ers forması giyen ve 14 dakika sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 5 sayı, 3 asist ve 2 ribauntluk performans sergiledi.

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