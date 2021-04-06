  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Furkan’dan 5 sayı, 3 asist, 2 ribaunt

Furkan’dan 5 sayı, 3 asist, 2 ribaunt

Furkan’dan 5 sayı, 3 asist, 2 ribaunt

6.4.2021

NBA'DE Philadelphia 76ers, Memphis Grizzlies'a 116-100 yenildi. 76ers'ta Tobias Harris 21, Shake Milton 14 sayı üretti. Philadelphia 76ers forması giyen ve 14 dakika sahada kalan milli basketbolcu Furkan Korkmaz ise 5 sayı, 3 asist ve 2 ribauntluk performans sergiledi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Furkan’dan 5 sayı, 3 asist, 2 ribaunt haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.