Petkim’in maçı ertelendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanması gereken iki karşılaşma ertelendi. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBL) yapılan açıklamaya göre, ligde 10 Nisan Cumartesi günü oynanması planlanan Darüşşafaka Tekfen-Aliağa Petkimspor ile Büyükçekmece Basketbol- Beşiktaş Icrypex müsabakalarının yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği bildirildi.

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