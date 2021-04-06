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Haberler Spor Petkim’in maçı ertelendi

’in maçı ertelendi

Petkim’in maçı ertelendi

6.4.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nin 28. haftasında oynanması gereken iki karşılaşma ertelendi. Türkiye Basketbol Federasyonu'ndan (TBL) yapılan açıklamaya göre, ligde 10 Nisan Cumartesi günü oynanması planlanan Darüşşafaka Tekfen-Aliağa Petkimspor ile Büyükçekmece Basketbol- Beşiktaş Icrypex müsabakalarının yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendiği bildirildi.
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