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Arkasspor’un yüzü gülmedi

Mavi-beyazlılar, İstanbul’da 3-1 yendiği ’ye İzmir’de teslim oldu, seri İstanbul’daki üçüncü maça kaldı

Arkasspor’un yüzü gülmedi

7.4.2021

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi

HAKEMLER: Cihat Küçükboyacı **, Ferhat Büyükpamukçu **

ARKASSPOR: Blankenau *, Burak *, Mert Matic *, Efe *, Yiğit *, Çağatay * (Bravo *, Mustafa *)

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Hoag ***, Vigrass ***, Metin ***, Hidalgo ***, Emre ***, Ulaş *** (Hasan **, Ahmet **)

SETLER: 15-25, 20-25, 15-25

SÜRE: 76 dakika (24, 30, 22)

AXA Sigorta Efeler Ligi Play- Off 1.'lik-4.'lük etabı yarı final ikinci karşılaşmasında Arkas Spor, İzmir'de Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup oldu ve seride durum 1-1 oldu. Karşılaşmaya çok kötü başlayan İzmir temsilcisi, Hidalgo ve Hoag ikilisinin etkili oyunlarına çare bulamadı, ilk seti 25-15 kaybetti, 1-0 geriye düştü. İkinci sete de kötü başlayan Arkas Spor, basit hatalar yaptığı bu seti de 25-20 verdi, Fenerbahçe skoru 2-0'a taşıdı. Mavi-beyazlılar, üçüncü sette de varlık gösteremedi, Fenerbahçe karşısında tel tel dökülen Arkas Spor, seti 25-15 maçı 3-0 kaybetti. Seride 3. ve son maç 9 Nisan Cuma günü İstanbul'da oynanacak.

ZİRAAT BANKKART ASLAN'I AVLADI: 3-1

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde sezonun şampiyonunun belirleneceği Play-Off 1.'lik- 4.'lük etabı yarı final rövanş maçında Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-1 mağlup eden Ziraat Bankkart, seride durumu 2-0'a getirip finale adını yazdırdı. İlk maçı 3-2 kazanan Ziraat Bankkart, 25-23, 16-25, 25-20, 25-17 sonuçlanan setlerle bayram yaptı, finaldeki rakibini beklemeye başladı.

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