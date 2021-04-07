Bucaspor 1928 zorlu virajda

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta 57 puanlı lider Diyarbekirspor'un iki puan gerisinde 55 puanla ikinci sırada yen alan Bucaspor 1928 yarın sahasında 49 puanla üçüncü basamakta yer alan Malatya Yeşilyurt Belediyespor'u konuk edecek.

Sarı-lacivertliler sahasında güçlü rakibini konuk ederken, zirvede yer alan Diyarbakır temsilcisi ise evinde 21 puanla 15. sırada yer alan ve kümede kalma savaşı veren Antalya Kemerspor'u konuk edecek. Sarı-lacivertli ekibin teknik patronu Uğur Balcıoğlu, "5 haftada kolay maç yok. Bu zorlu süreçte en az hata yapan takım olarak sezon sonunu da zirvede tamamlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.