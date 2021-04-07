İtalya hükümetinden seyirciye yeşil ışık

İTALYA Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Gabriele Gravina, EURO 2020'nin Roma'daki maçlarına seyirci alınmasına yönelik İtalyan hükümetinin yeşil ışık yakan kararının sadece futbol için değil, ülke için mükemmel bir sonuç olduğunu belirtti. Başkan Gravina, yaptığı açıklamada, Sağlık Bakanı Roberto Speranza'ya teşekkür etti. Başkan Gravina, hükümetten güçlü bir işaret aldıklarını kaydetti. EURO 2020'nin daha önce belirlenen maç takvimine göre, İtalya ile Türkiye arasında 11 Haziran'da yapılacak turnuvanın açılış karşılaşması dışında Roma Olimpiyat Stadı, 2'si (A) Grubu maçı, 1'i çeyrek final müsabakası olmak üzere 3 maça daha ev sahipliği yapacak.