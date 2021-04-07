İZVAK’ta genel kurul heyecanı

İZMİR Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'nın (İZVAK) genel kurulu bugün saat 16.00'da Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılacak. Seçim öncesinde mevcut başkan Ali Erten ve Emre Sarıgedik'in listeleri yarışacak. Göztepe, Altay, Altınordu, Menemen, KSK ve Bergama Bld'nin desteğini alan Ali Erten, "En büyük temennimiz bunun artarak devam etmesi ve kazananın daima İzmir kulüpleri olmasıdır" şeklinde konuştu. Genel kurulda pandemi önlemlerinin sıkı bir şekilde uygulanacağı bildirildi. Kapılarda HES kodu kontrolü, ateş ölçümü yapılacak. Kapıda maske ve dezenfektan da dağıtılacak.

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