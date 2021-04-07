Kartal telafi peşinde

SÜPER Lig'in lideri Beşiktaş, telafi peşinde. Son oynadığı maçta Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen siyah-beyazlılar, bugün sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek. Vodafone Park'taki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak mücadeleyi hakem Ümit Öztürk yönetecek. Kara Kartal'da sarı kart cezalısı olduğu için Kasımpaşa maçında görev yapamayan Ghezzal, cezası sona erdiği için bugünkü karşılaşmada forma giyebilecek. Sakatlığı süren Aboubakar ve Hasic oynamayacak. Alanyaspor'da ise Tzavellas, Bareiro ve Ceyhun sarı kart cezalısı oldukları için Caulker ile Efecan da sakatlıkları nedeniyle takımdaki yerlerini alamayacaklar. Öte yandan Beşiktaş Kulübü, KAP'a flaş bir açıklamada bulundu. Siyah-beyazlılar, UEFA'nın geçmiş dönemlere ait yaptığı UEFA gelirlerinin yüzde 15'ine el koyacağını açıklamasının ardından harekete geçti ve CAS sürecinin başlatıldığı duyuruldu.