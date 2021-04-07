Manisa finale çıkıyor

2. Lig Beyaz Grup'ta sezon başından beri namağlup olarak liderlik koltuğundan inmeyen Manisa Futbol Kulübü, bugün şampiyonluk ve tarihinde ilk kez 1. Lig'e çıkışını ilan etme hedefiyle Şanlıurfaspor'u ağırlayacak. Mümin Özkasap Stadı'ndaki karşılaşma saat 15.00'te başlayacak. Grupta 30 maç sonunda topladığı 76 puanla son 6 hafta öncesi en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 17 puan önünde olan Manisa FK'nın bugün alınacak sonuçlara göre şampiyonluğunu resmen ilan etme ihtimali bulunuyor

1. LİG'İN KAPISINDAN DÖNMÜŞTÜ

2. Lig'de 2018-2019 sezonunda yarı final, geçen yıl final oynayan Manisa FK, bu yıl ise işi sıkı tuttu. 2018-2019'da Tuzlaspor'u eleyen, Karagümrük'e yarı finalde kaybedip finali ıskalayan siyah-beyazlılar, geçen sezon İnegöl ve Sancaktepe FK'yı yenerek finale yükseldi. Manisa FK, finalde Tuzlaspor'a penaltılarla elenip 1. Lig'in kapısından döndü. Manisa FK, bugün kazanır, takipçisi Hekimoğlu Trabzon da Çorum FK deplasmanında galip gelemezse bitime 5 maç kala matematiksel olarak şampiyonluğu garantileyecek. İki takımın da maçlarını kazanması veya Manisa FK'nın puan kaybı halinde şampiyonluk turu 33. haftaya kalacak. Sezon başından beri gol, galibiyet, puan, averaj rekorları kırıp liglerin tek namağlup takımı olan Manisa FK'da teknik direktör Serkan Özbalta, son düzlükte hata yapmayacaklarını söyledi.



REKORLARI ALT ÜSTE ETTİ

Profesyonel liglerde tek namağlup takım olarak yoluna devam eden Manisa FK, toplam 19 takımın yer aldığı grupta 31. haftanın ardından oynadığı 30 maçta 23 galibiyet ve 7 beraberlikle 76 puan topladı. Toplam 76 gol atıp kalesinde 20 gol gören Manisa temsilcisi, son 7 haftaya en yakın takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un 17 puan, üçüncü sıradaki Kocaelispor'un da 21 puan önünde giriyor. Profesyonel liglerin tek namağlup takımı Manisa FK, en çok kazanan, en çok puan toplayan, en çok gol atan takım olarak rekorları alt üst etti.



BASAMAKLARI KOŞAR ADIM ÇIKTI

1994 yılında Manisa Belediyespor adıyla kurulan kulüp, 1997-1998'de 2. Amatör Küme'de, 2002-2003'te Manisa 1. Amatör Küme'de şampiyon oldu. 1999-2007 yılları arasında Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele eden yeşil-beyazlılar, 2010-2011'de BAL'a yükselerek, tarihinde bir ilke imza attı, 2014'te 3. Lig'in kapısından döndü.



YİNE BİR İLKİN PEŞİNDE

MANİSA Belediyespor, Manisa'nın Büyükşehir olmasıyla birlikte ismini Manisa BŞB olarak tescil ettirdi. 2014-2015'te tarihinde yine bir ilki gerçekleştirdi ve 3. Lig'e yükseldi, 2016-2017'de 2. Lig'i kaçırdı. 2017-2018'de 3. Lig 1. Grubu şampiyon tamamlayarak ve 2. Lig'e yükselen Manisa BŞB, şirketleşip adını Manisa FK olarak değiştirdi, renklerini de siyah-beyaz yaptı. Manisa, 2. Lig'de 3. sezonunda yine bir ilk peşinde.

CÜNEYT HASÇELİK