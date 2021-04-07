Grupta 19 puanla dipten kurtulamayan Muğlaspor'un, Silivrispor'un Kozanspor'u 2-1 yenip 32 puanla düşme barajının bir basamak üzerine çıkmasıyla son 4 maçta kurtuluş şansı kalmadı. 2016 yılındaki Play-Off mücadelesinde penaltı atışlarında Sultangazispor'u 8-7 mağlup ederek 3'üncü Lig'e dönen yeşil-beyazlıların tekrar amatör kümeye düşmesi taraftarlarını üzüntüye boğdu.
Muğlaspor amatör kümeye düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.