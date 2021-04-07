Muğlaspor’un kader randevusu

MİSLİ.COM 3. Lig 4. Grup'ta sezon başından beri düşme hattında son sıradan kurtulamayıp umutlarını iyice yitiren Muğlaspor, bugün kader maçına çıkacak. Ligde 19 puanla kurtuluş hattındaki 30 puanlı Karbel Karaköprü'nün 11 puan gerisinde kalan Muğla, Siirt Öİ'yi yenemezse Karaköprü'nün evinde Modafen'i mağlup etmesi durumunda matematiksel olarak amatör kümeye düşecek. Siirt'teki maç 13.00'te başlayacak. Grupta son 3 maçta 7 puan alıp düşme hattından sıyrılan Bergama Belediyespor ise saat 15.00'te Bursa Yıldırım'la deplasmanda karşılaşacak.

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