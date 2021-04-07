Zirve yanıyor

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi nefesleri kesiyor. Bitime 10 hafta kala Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray şampiyonluğun en güçlü adayları olarak dikkat çekerken, Trabzonspor da geriden zirve takibini sürdürüyor. Ligde bir maçı eksik Beşiktaş 64 puanla zirvede yer alırken, G.Saray'ın Hatay'a yenilmesiyle, Denizli maçını kazanan F.Bahçe ise 62 puana ulaşarak 2. sıraya kadar yükseldi. Cim-Bom ise 61 puanla 3. sırada yer aldı. Trabzonspor ise 57 puanla takibini sürdürdü. Kıyasıya bir yarışın yaşandığı ligde şampiyonluk düğümünü 36. haftada oynanacak G.Saray-Trabzonspor ve 40. haftadaki G.Saray-Beşiktaş maçları çözecek. Hafta için maçlarını BAY takım olarak maç yapmadan olarak geçecek G.Saray ve F,Bahçe'nin 9'ar, Trabzonspor'un ise 8 maçı kalırken, Beşiktaş ise 10 karşılaşmaya çıkacak.

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