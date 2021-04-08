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Haberler Spor İzmir Maratonu’na 67 elit sporcu katılacak

Maratonu’na 67 elit sporcu katılacak

İzmir Maratonu’na 67 elit sporcu katılacak

8.4.2021

İZMİR'DE pazar günü koşulacak 2. Uluslararası İzmir Maratonu'na 67 elit atletin katılacağı bildirildi. Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Bahamalar, Romanya ve Ruanda'dan atletlerin yer alacağı organizasyonda geçen yıl birinciliği elde eden Kenyalı Sang Benard'ın mücadele edeceği açıklandı.
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