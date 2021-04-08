İZMİR'DE pazar günü koşulacak 2. Uluslararası İzmir Maratonu'na 67 elit atletin katılacağı bildirildi. Türkiye'nin yanı sıra Kenya, Etiyopya, Bahamalar, Romanya ve Ruanda'dan atletlerin yer alacağı organizasyonda geçen yıl birinciliği elde eden Kenyalı Sang Benard'ın mücadele edeceği açıklandı.
İzmir Maratonu’na 67 elit sporcu katılacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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