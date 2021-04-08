İZVAK’ta Erten’e güvenoyu

İzmir Spor Kulüpler Birliği Vakfı (İZVAK) olağan seçimli genel kurulunda mevcut başkan Ali Erten yeniden başkan seçildi. Tarihi Hava Gazı Fabrikası'nda yapılan genel kurulda divan başkanlığını Menemenspor Onursal Başkanı Tahir Şahin, Erdem Meço ve Çağatay Akar yer aldı. İZVAK seçiminde Ali Erten ve Emre Sarıgedik'in listeleri karşı karşıya geldi. Genel kurulda Ali Erten yönetimi ibra edildi.

Genel kurulda yapılan açık oylama sonucunda Ali Erten, 97 oy alarak tekrar İZVAK yönetim kurulu başkanlığına seçildi. Genel kurul öncesinde Karşıyaka, Göztepe, Menemenspor, Bergama Belediyespor, İzmirspor ve Altay'ın desteğini alan Erten'in yönetim kurulu listesinde şu isimler yer alıyor: Talat Papatya, Sabri Sevenoğlu, Sinan Bezircilioğlu, Turhan Gürsel Urhan, Mustafa Avcı, Ercan Korkmaz, Erdem Meço, Fatih Tanfer, İrfan Erol, Berk Özbek ve Saliha Ayda Maç yer aldı.

EMRE SARIGEDİK LİSTESİNİ ÇEKTİ

İZMİR Dinamik Grup adını verdikleri oluşumla seçim yarışına giren Emre Sarıgedik son dakika listesini geri çekti. Genel Kurul Başkanı Tahir Şahin'in seçimi açık oylama ile yapılmasını oya sunduğu sırada Emre Sarıgedik, seçimin kapalı yapılmasını talep etti. Ancak tüzük gereği, genel kurula katılanların onay verdiği takdirde, seçimin açık oylamayla yapılabileceği bildirildi. Yapılan gelişmeler sonrasında Emre Sarıgedik listesini çekerek salonda ayrıldı. Sarıgedik'in listesinde olan Tayyar Özdemir, Hikmet Alcan ve Bahri Vreskala ise bilgileri dışında olduğu için istifa etti

■ GÖRKEM TÜRKYILMAZ