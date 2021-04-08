Kürsüye İzmir damgası

Türkiye Triatlon Federasyonu ve Mersin Yenişehir Belediyesi iş birliğinde düzenlenen Yenişehir Triatlonu, büyük mücadeleye sahne oldu. Sezonun ilk puanlı yarışı olan Yenişehir Triatlonu'nda 26 kentten gelen 210 sporcu mücadele etti. Pandemi nedeniyle bir yıldır yapılamayan triatlon müsabakalarının ilkinde Elit Erkekler Kategorisi'nde bitiş çizgisini ilk geçen Yaşar Üniversitesi İşletme Bölümü son sınıf öğrencisi milli sporcu Gültigin Er oldu. Tek hedefinin 2024 Olimpiyatları olduğunu belirten Gültigin Er, "İlk etapta İspanya'da 6 ay boyunca sürecek bir kampta olacağız, uluslararası yarışlara katılacağız ve olimpiyat puanları toplayacağız" diye konuştu.

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