Muğlaspor amatöre düştü!

MİSLİ.COM 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, deplasmanda Siirt İl Özel İdarespor'a 2-1 mağlup oldu ve bitime 4 maç kala amatör kümeye düştü. Ligin dibine demir atan ve umudunu son haftalara taşımak isteyen Muğlaspor, Siirt karşısında varlık gösteremedi. Maçın 10. dakikasında Fatih, yeşil-beyazlıları öne geçirdi: 0-1. 35'te Harun skora dengeyi getirdi: 1-1. Mücadelenin ilk devresi 1-1 sona ererken, 88'de Siirt İl Özel İdarespor'da Burhanettin, sahneye çıktı, Muğlaspor'u yıkan golü attı: 2-1. Bu sezon sahasında 3 puanı bir arada göremeyen Muğlaspor, büyük üzüntü yaşadı.

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