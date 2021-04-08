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Haberler Spor TÜFAD’ta Vreskala yeniden başkan oldu

TÜFAD’ta Vreskala yeniden başkan oldu

TÜFAD’ta Vreskala yeniden başkan oldu

8.4.2021

TÜRKİYE Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi'nin (TÜFAD) olağan genel kurulunda mevcut başkan Bahri Vreskala yeniden başkan seçildi. Bahri Vreskala, "İzmir ve ülke futbolumuzun sporumuzun kalkınmasına gelişmesine destek olmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi. Vreskala'nın yönetimende, Etem Sami Akşehir, Erim Yıkgeç, Faik Köksal, Mümin Fındık, Murat Ünlü, Ersin Akbaylar, Eren Gevgeli, Rıfat Kınay, Alim Güngör, Coşkun Süer, Yücel Çağatay ve Kadri Ercüment Alp.
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