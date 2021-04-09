Bitir işi Arkas

AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 1-4 Etabı'nda deplasmanda 3-1 mağlup ettiği Fenerbahçe HDI Sigorta'ya İzmir'de oynanan mücadelede 3-0 yenilerek finale yükselme fırsatını kaçıran Arkasspor, bugün tur atlayan takımın belli olacağı son randevuda rakibine konuk olacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de başlayacak kritik karşılaşma TRT Spor 2 naklen yayınlayacak.

FİNALE YÜKSELMEK İSTİYORUZ

Final için sadece bir galibiyete ihtiyaçları olduğunu belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Çok güzel bir yarı final serisi oluyor. Hedefimiz ilk karşılaşmada olduğu gibi İstanbul'da rakibimizi mağlup ederek seriyi 2-1'e getirmek ve Play-Off finali oynamak" dedi. İzmir ekibi finale yükselmesi durumunda Ziraat Bankkart ile şampiyonluk mücadelesi verecek. Elenen takım ise 3'üncülük için Galatasaray'la karşılaşacak.