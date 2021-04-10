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Arkas yıkıldı

’nde play-off 1-4’üncülük yarı final son maçında , deplasmanda ’ye yenildi, final şansını kaçırdı

Arkas yıkıldı

10.4.2021

SALON: Burhan Felek Vestel Voleybol

HAKEMLER: Ozan Çağı Sarıkaya XX, Mehmet Gül XX

FENERBAHÇE HDI SİGORTA: Hoag XXX, Vigrass XXX, Metin Toy XXX, Hidalgo XXX, Emre Batur XXX, Ulaş Kıyak XXX (Hasan Yeşilbudak XXX, Ahmet Karataş XXX, Hasan Sıkar XXX, İzzet Ünver XXX)

ARKAS SPOR: Blankenau XX, Burak Güngör XX, Mert Matic XX, Efe Mandıracı XX, Yiğit Gülmezoğlu XX, Çağatay Durmaz XX (Bravo XX, Mirza XX, İlker XX, Mustafa Koç XX)

SETLER: 19-25, 25-22, 21-25, 29-27, 15-7
SÜRE: 2 saat 16 dk (27, 28, 28, 37, 16)

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonun belirleneceği play-off 1-4'üncülük etabı yarı final üçüncü maçında Arkas Spor 2-1 öne geçtiği ve iki kez maç sayısı atma şansını yakaladığı maçta Fenerbahçe'ye deplasmanda 3-2 yenildi. Böylelikle İzmir ekibi adını finale yazdırma şansını kaçırdı. Maçın ilk setini Arkas 25-19 kazanarak 1-0 öne geçti. Başa baş bir oyuna sahne olan ikinci seti ise ev sahibi ekip 28 dakika sonunda 25-22 kazandı ve durum 1-1 oldu.

FİNAL SETİNİ KAZANAMADI

Fenerbahçe önünde üçüncü sette başarılı bir oyun ortaya koyan İzmir temsilci bu bölümü 25-21 aldı ve zorlu mücadelede 2-1 öne geçti. Dördüncü set nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Arkas bu sette iki kez maç sayısı atma fırsatı yakaladı ancak yararlanamadı. F.Bahçe 29-27'lik sonuçla skoru 2-2 yaptı, maçı tie break sete taşıdı. Tie break seti ev sahibi ekip 15-7 önde tamamladı ve maçı 3-2 kazandı. F.Bahçe final serisinde Ziraat Bankkart ile karşılaşacak.

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