ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Türk Telekom'u son saniyede yenmesine rağmen son 3 haftaya kurtuluş hattının 2 galibiyet gerisinde giren Lokman Hekim Fethiye, bugün en yakın rakiplerinden Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Akatlar'daki maç 13.00'te başlayacak. Ligde son haftalara girilirken Fethiye Bld, 27 maçta 7 galibiyetle düşme hattında yer alıyor.
Fethiye’nin rakibi Bahçeşehir haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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