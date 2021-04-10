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Haberler Spor Fethiye’nin rakibi Bahçeşehir

Fethiye’nin rakibi Bahçeşehir

Fethiye’nin rakibi Bahçeşehir

10.4.2021

ING Basketbol Süper Ligi'nde geçen hafta Türk Telekom'u son saniyede yenmesine rağmen son 3 haftaya kurtuluş hattının 2 galibiyet gerisinde giren Lokman Hekim Fethiye, bugün en yakın rakiplerinden Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Akatlar'daki maç 13.00'te başlayacak. Ligde son haftalara girilirken Fethiye Bld, 27 maçta 7 galibiyetle düşme hattında yer alıyor.
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