Heyecan yarın başlıyor

56'NCI Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu için tüm hazırlıklar tamamlandı. Yarın Nevşehir- Kapadokya etabı ile başlayacak olan yarış, 18 Nisan'da Kuşadası'nda gerçekleşecek finişle son erecek. 25 takım ve 175 sporcunun katılacağı yarışın toplam uzunluğu ise 1344 kilometre olarak saptandı. Yarışın basın toplantısı, yerli ve yabancı medya mensupları ile kalabalık bir davetli topluluğunun katılımı ile Nevşehir'de bir otelde yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısına gönderdiği mesajda organizasyonun önemine dikkat çekti.

"Spor; insanları bir araya getiren, farklı kültürleri buluşturan, rekabetle birlikte dayanışmayı, kaynaşmayı artıran evrensel bir faaliyettir" diyen Başkan Erdoğan, "Gençlik yıllarımdan beri spora gönül vermiş birisi olarak 7'den 77'ye tüm vatandaşlarımın bir spor dalı ile meşgul olması için büyük çaba harcadım. Himayelerimizde gerçekleşen bu önemli spor organizasyonumuza katılan tüm sporcu ve takımlar ile kafile yöneticilerine en kalbi duygularımla 'Türkiye'ye hoş geldiniz' diyor ve başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.