Vida Porto’ya Kaan Kartal’a

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Beşiktaş, gelecek sezon kadrosunu güçlendirmek için savunmadan başlayacak. Portekiz temsilcisi Porto'nun Kartal'ın deneyimli stoperi Domagoj Vida'ya kanca atmasının ardından harekete geçen siyah-beyazlılar bu futbolcunun yerini yerli bir isimle doldurmayı hedefliyor. Kara Kartal'ın A Milli Takımımızın da formasını giyen Sassuolo'nun başarılı ismi Kaan Ayhan için harekete geçmeye hazırlandığı öne sürüldü. Kulübü ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan Kaan'ın kiralık olarak düşünüldüğü öğrenildi. Bu arada Süper Lig'in 34. haftasında yarın Büyükşehir Belediye Erzurum'a konuk olacak Beşiktaş müsabakanın hazırlıklarına devam etti

ERZURUM'A GİDECEKLER

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü. Isınma ve istasyon koşularıyla başlayan antrenmanda siyah-beyazlı oyuncular bir süre çeşitli pas çalışmaları gerçekleştirdi. Siyahbeyazlı ekip bugünkü antrenmanın ardından özel uçakla Erzurum'a giderek kampa girecek.