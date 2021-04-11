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Haberler Spor 56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na kar engeli

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na kar engeli

56. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na kar engeli

11.4.2021

BU yıl 56.'sı düzenlenecek Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, bugün Kapadokya etabıyla başlayacaktı. Turun ilk yarışı olan Kapadokya etabı Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Bisiklet turu, bugün Konya etabı ile devam edecek. Dünyaca ünlü bisikletçiler, bu yıl İç Anadolu, Akdeniz ile Ege bölgelerinde, Konya, Antalya, Muğla, Aydın'ın tarihi ve turistik güzelliklerini yansıtan ilçelerinde toplam 1209,8 kilometre pedal çevirecek. Eurosports ve TRT Spor'un yayımlayacağı yarışları 3 milyar kişi izleyecek. 25 takımın katılacağı yarış, Konya (144,9 km), Beyşehir-Alanya (212,6 km), Alanya-Kemer (184,4 km), Kemer-Elmalı (160,3 km), Fethiye-Marmaris (129,1 km), Marmaris-Turgutreis (180 km) ve Bodrum- Kuşadası (160,3 km) etaplarından oluşuyor.

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