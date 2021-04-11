Akigo paraşütsüz

SPOR Toto Birinci Lig'de kümede kalma savaşı veren Akhisarspor, şampiyonluk hedefindeki Adana Demirspor'a 3-2 yenilip kahretti. 16. dakikada Sedat'ın serbest atışında Hasan'ın kafa vuruşu köşeden ağlarla buluştu: 0-1. 23'te Emircan'ın şutu kaleci Halil'de kaldı. 26'da Sinan kaleyi yokladı, kaleci Halil gole izin vermedi. 29'da köşe atışında defansın uzaklaştıramadığı topu ceza yayı önünden Sinan sert vurdu fark ikiye çıktı: 0-2. 41'de Çekdar'ın ortasını Delarge indirdi arka direkte Sissoko tamamladı: 1-2. İlk yarı bu skorla tamamlanırken, 54'te skora denge geldi. Bu dakikada Çekdar'ın pasında Kadir topu düzeltip harika vurdu yan direğe de çarpan top filelere gitti: 2-2. 57'de önce Sissoko, sonra Delarge ve ardından da Çekdar'ın mutlak gollük şutlarında defans duvar ördü. 67'de Volkan vurdu kaleci Halil çıkardı. 74'te Volkan'ın serbest atışında kaleci Halil'in hatasında Tayyib Talha kafayı dokundu: 2-3. 85'te Volkan'ın pasında Pa Dibba karşı karşıya vurdu top yan direkten döndü. 90+5'te Volkan vurdu, kaleci Halil kurtardı. Akhisarspor'un çabası yetmedi, Adana Demirspor 3-2 kazandı.

FIRAT GÜL'DEN BESŞ DEĞİŞİKLİK BİRDEN

AKHİSARSPOR Teknik Direktörü Fırat Gül, Ankaraspor maçı kadrosunda 5 değişiklik birden yaptı. Gül, kaleci Milan Lukac, defans oyuncusu Orhan Taşdelen, orta saha oyuncusu Onurcan Güler, hücum oyuncusu Bertuğ Bayar'ı yedek kulübesine çekti, Nijeryalı forvet oyuncusu Nsima Peter'i kadroya almadı. Gül, kalede genç eldiven Halil Yeral'a, defansta cezası biten Doğukan Nelik'e, orta sahada sakatlığı geçen Paul Keita ve Ibrahim Sissoko'ya, ileri uçta Dzon Delarge'ye şans verdi

■ KENAN MOLLA