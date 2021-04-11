Bodrum’da 27 sene sonra ralli heyecanı

Bodrum'da, 27 yıl aradan sonra ralli heyecanı yaşanacak. Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunca (TOSFED), Karya Otomobil Spor Kulübü, Bodrum Tanıtım Vakfı (BOTAV) ve Bodrum Belediyesi iş birliğiyle "Rally Bodrum" için start start yarın verilecek. 6 etapta tamamlanacak yarışta 84 otomobil ve 168 sporcu mücadele edecek. Bugün 18.30'da Myndos Kapısı'nda düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak yarışta ilk start yarın sabah 08.00'de verilecek. Bodrum Belediyesi'nin destekleriyle Karya Otomobil Spor Kulübü tarafından, BOTAV liderliğinde düzenlenecek Rally Bodrum'un turizme büyük fayda sağlayacağı açıklandı.