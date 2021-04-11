Fethiye ateşe düştü

ING Basketbol Süper Ligi'nde kurtuluş mücadelesi veren Lokman Hekim Fethiye Belediyespor, deplasmanda Bahçeşehir Koleji'ne 99-71 mağlup olup, kümede kalma umutlarını mucizelere bıraktı. Green ve Stimac ikilisini durduramayan lacivert-beyazlılar, 5. dakikayı 15-8 geride geçti. Barış, Cook ve Johnson'la hücumlardan boş dönen Fethiye, ilk periyotu 26-19 mağlup kapattı. İkinci periyota da 7-0'lık seriyle başlayan Bahçeşehir karşısında 15. dakikayı 39-23 mağlup tamamlayan konuk takım, devreyi 27 sayı farkla 54-27 mağlup kapattı. 25. dakikada Jones'un basketiyle skor 66-35 geldi. Son periyota 77-46 geride giren Fethiye, bir türlü ritmini bulamadı ve salondan 99-71 yenik ayrıldı, büyük üzüntü yaşadı.