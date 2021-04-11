Şampiyonluk günü

2. Lig'de takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un 15 puan önünde namağlup zirvede yer alan Manisa Futbol Kulübü, Play- Off yolunda son kozlarını oynayan Uşakspor karşısında şampiyonluk maçına çıkıyor. Uşak 1 Eylül Stadı'ndaki Ege derbisi saat 15.00'te başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Sivas Bölgesi'nden Adem Sarıtaş. Türkiye'de profesyonel liglerin tek namağlup takımı olan siyah-beyazlıların 5, Hekimoğlu Trabzon'un ise 6 karşılaşması kaldı. Manisa FK, Uşakspor'u yenerse başka sonuca bakılmaksızın 1. Lig'e çıkışını ilan edecek, tarihi başarıya ulaşacak.

FİNALDE KAYBETMİŞTİ

Geçen sezon finalde penaltılarla kaybeden ve 1. Lig'in kapısından dönen Manisa FK, takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un aynı saatte Kocaelispor'a yenilmesi durumunda puan bile almasına gerek kalmadan şampiyonluğu matematiksel olarak garantileyecek. Trabzon ekibinin beraberliği durumunda Manisa FK'ya beraberlik de yetecek.

UŞAKSPOR'LA 7. RANDEVU

MANİSA FK, Uşakspor'la 7. kez rakip olacak. Siyah-beyazlılar, bundan önce 1'i hazırlık, 5'i resmi olmak üzere 6 kez karşı karşıya geldi. Manisa FK, 6 maçtan 4'ünü kazandı, 2 kez berabere kaldı. 2012-2013'te BAL'da oynanan iki maçı 4-0 ve 2-0, 2013- 2014'te yine BAL'da oynanan iki karşılaşmayı 5-0 ve 4-1'lik sonuçlarla kazanan Manisa FK, 2016-2017'de hazırlık maçında karşılaştığı Uşakspor'la 1-1, yine bu sezon 2. Lig'de rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Play-Off'u kovalayan Uşakspor için bu maç 'Ya tamam ya devam' mücadelesi olacak. Aşigolar kazanırsa ilk 5 için umutlanacak.