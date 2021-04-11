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Haberler Spor Uşakspor: 1 - Manisa: 1 MAÇ SONUCU

Uşakspor: 1 - Manisa: 1 MAÇ SONUCU

Misli.com 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 77 puanla namağlup liderlik koltuğunda oturan , Play-Off hesapları yapan Uşakspor ile karşılaştı. Maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Uşakspor: 1 - Manisa: 1 MAÇ SONUCU

11.04.2021, 15:15 Güncelleme Tarihi: 11.04.2021, 17:02

Uşak 1 Eylül Stadı'nda Adem Sarıtaş'ın düdük çaldığı karşılaşma saat 15.00'te başladı. Manisa Futbol Kulübü, Uşakspor'u yenmesi halinde takipçisi Hekimoğlu Trabzon'un alacağı sonuca bakmaksızın bitime 4 maç kala resmen şampiyonluğunu ilan edecek ve tarihinde ilk kez adını 1'inci Lig'e yazdıracak.

Hekimoğlu Trabzon, sahasında Kocaelispor'a kaybederse Manisa FK yine matematiksel olarak mutlu sona ulaşacak. Trabzon ve Manisa FK'nın berabere kalması durumunda da siyah-beyazlılar resmen şampiyon olacak. Teknik direktör Serkan Özbalta, Uşak deplasmanından şampiyon takım olarak döneceklerini söyledi. Zirveyi sonuna kadar hak ettiklerini ifade eden Özbalta, "Bu sezon büyük bir emek verdik. Artık sona geldik. Kazanıp camiamızı sevince boğacağız. Kulübümüz layık olduğu yere gelecek" diye konuştu.

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