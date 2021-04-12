Balıkesirspor’da hakeme öfke

Balıkesirspor Kulübü Başkanı Ümit Arslan, 1. Lig'in 29. haftasında deplasmanda 1-0 yenildikleri Samsunspor maçının 6. dakikasındaki pozisyonda yardımcı hakemin verdiği ofsayt kararına tepki göstererek, "Üç metre geriden Mert Örnek'e atılan pasın ofsayt olmadığı görülürken, pozisyonun devamında golümüzün verilmemesi ve ofsayt kaldırılması çok acı bir durum" dedi. Arslan, hakemler konusunda uzun zamandır hiç yorum yapmadıklarını söyledi. Ümit Arslan, 6. dakikadaki ofsayt kararını manidar bulduklarını söyledi.