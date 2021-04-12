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Maratonda rüzgarı

Pandemi sürecinde yapılması tepki çekmesine rağmen İzmir’de gerçekleşen organizasyonda erkeklerde birinciliği Etiyopyalı Getachew, kadınlarda ise Kenyalı Moges elde etti.

Maratonda Afrika rüzgarı

12.4.2021

İzmir tarihinin ilk uluslararası maratonu Maratonİzmir'in ikincisi pandemi sürecinde yapılması tepki çekmesine rağmen koşuldu. Maratonİzmir'de 42 kilometrenin startı 311 sporcu ile Şair Eşref Bulvarı üzerinden verildi. Atletler Alsancak Garı önünden Altınyol'a çıkıp sahili takiben Bostanlı İskele'den ilk dönüşü gerçekleştirdi. Koşucular, bu ilk dönüşün ardından aynı parkuru takip ederek bu kez Mustafa Kemal Sahil Bulvarı üzerinden İzmirMarina'da ikinci dönüşü yaptı ve İzmir tarihinin ikinci maratonu, başladığı yer olan Lozan Meydanı'nda sona erdi.

EN İYİ MARATON DERECESİ
Erkeklerde birinciliği Etiyopyalı Tsegaye Getachew, 2.09.35'lik müthiş derecesiyle elde etti. Tsegaye Getachew bu performansıyla Türkiye sınırları içinde erkeklerde bugüne kadar koşulan en iyi maraton derecesine ulaştı. Kadınlarda Kenyalı Betelhem Moges 2.25.25 ile finiş çizgisini ilk geçen atlet oldu. Maratonİzmir'de İZVAK Başkanı Ali Erten, Göztepe Başkan Vekili Talat Papatya ve TSYD İzmir Şubesi Başkanı Bahri Okumuş da koştu.

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