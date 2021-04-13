Arkas evinde kaybetti

SALON: Atatürk Voleybol Sigorta Shop

HAKEMLER: Burhan İlhan **, Eyüpcan Kayışoğlu **

ARKASSPOR: Blankenau **, Burak Güngör **, Mustafa Cengiz *, Efe Mandıracı **, Yiğit Gülmezoğlu **, Mert Matic ** (Bravo *, Mirza Lagumdzija **, Mustafa Koç *, Winkelmuller **, Çağatay Durmaz *)

GALATASARAY: Vahit Emre ***, Murat Yenipazar ***, Berezhko ***, Doğukan Ulu ***, Torres ***, Melih Sıratça ** (Burak Mert **, Onurcan Çakır *, Ertuğrul Gazi **)

SETLER: 23-25, 23-25, 26-28

SÜRE: 90 dakika (24, 28, 38)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 3'üncülük mücadelesinin ilk maçında Arkasspor evinde Galatasaray'a 3-0 yenildi. İzmir Atatürk Voleybol Salonu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın setleri büyük mücadeleye sahne oldu. İzmir ekibi ilk seti savunmada yaptığı hatalarla 25-23 kaybetti ve 1-0 yenik duruma düştü.

MAÇIN RÖVANŞI PERŞEMBE GÜNÜ

İkinci sette ise G.Saray'a karşı iyi oynayan mavi-beyazlılar, setin son bölümlerinde hücumlardan eli boş dönünce seti 25-23'lük skorla kaybetti ve skor 2-0 oldu. Üçüncü sette de Arkas, Torres'in sayılarına karşılık vermekte zorlanırken, yine yaptığı basit hataların bedelini seti 28-26 maçı da 3-0 kaybederek ödedi. İki takım arasındaki serinin 2. maçı perşembe günü İstanbul'da oynanacak.