F.Bahçe hata yapmadı

Süper Lig'de zirve takibini sürdüren Fenerbahçe, sahasında Gaziantep FK'yı yenerek puan farkını korudu: 3-1. 4. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından kazanılan serbest vuruşta topun başına Caner Erkin geldi. Bu futbolcunun direkt kaleye gönderdiği şutta, kaleci Günay topu uzaklaştırmayı başardı. 11'de İrfan Can'ın ortasında savunmadan seken top Mert Hakan'ın önünde kaldı. Bu futbolcunun şutunda Djilobodji'nin çizgiden çıkardığı top Valencia'nın önünde kaldı. Valencia yakın mesafeden topu az farkla dışarı gönderdi. 39'da kazanılan kornerde Maxim'in ortasında Djilobodji'nin kafayla indirdiği topa Dicko bekletmeden vurup filelere gönderdi. Ancak hakem, yardımcı hakemin uyarısı sonrasında faul kararı verdi.

SİNAN SKORU BELİRLEDİ

56'da Ozan'ın pasıyla sol buluşan Mert Hakan, topu ağlara gönderdi: 1-0. 66'da Maxim'in yerden sert kullandığı serbest vuruşta Altay topu çizgi üzerinde kontrol etmeyi başardı. Pozisyon VAR tarafından incelendi ve topun çizgiyi geçtiği tespit edildi: 1-1. 71'de Caner sol kanattan ortaladı, Pelkas topu arkaya aşırdı. Arka direkte Valencia topu ağlara yolladı: 2-1. 89'da Maxim'in sağ kanattan sıfıra inerek yerden çıkarttığı topa Mirallas uygun durumda vuruşunu yaptı. Ama şutunda top üstten auta gitti. 90+5'te ani gelişen F.Bahçe atağında Gustavo'nun pasıyla buluşan Sinan skoru belirledi: 3-1.



BELÖZOĞLU'NDAN ÜÇ DEĞİŞİKLİK

SÜPER Lig'in 34. haftasın-da Gaziantep'i konuk eden Fenerbahçe'de Futbol A Takım Direktörü Emre Belözoğ-lu, son oynadıkları Hele-nex Yeni Malatyaspor maçına göre ilk 11'de 3 değişikliğe gitti. Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada son maçta ilk 11'de forma giyen Luiz Gustavo, Bright Osayi-Samuel ve Mbwana Samatta, yedek kulübe-sine çekildi. Belözoğ-lu, bu isimlerin yeri-ne Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş ve Dimitris Pel-kas'ı ise 11'e sürdü.



VALENCİA ŞOKU

Süper Lig'de 34. hafta mücadelesinde Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde Enner Valencia, karşılaşmanın 77. dakikasında kendisini yere bıraktı ve kenara değişiklik istediğini iletti. Hakem Mete Kalkavan ise oyuncu için sedye istedi ve Valencia sedyeyle oyun dışına geldi. Enner Valencia'nın yerine ise 81. dakikada Osayi Samuel oyuna dahil oldu.



KAHVE SEVİNCİ

SÜPER Lig'de Fenerbahçe ile Gaziantep FK arasında oynanan müsabakanın 56. dakikasında sarı-lacivertliler Mert Hakan'ın golüyle 1-0 öne geçti. Golün sevinci yedek kulübesinde teknik heyet ve futbolcularla birlikte kutlanırken daha sonra Mert Hakan Yandaş, İrfan Can Kahveci ve Ozan Tufan saha kenarına gelerek golü kahve içme hareketiyle kutladı.



MERT ÜÇ MAÇ SONRA

FENERBAHÇE'DE Mert Hakan Yandaş, ligde 3 maç sonra ilk 11'e döndü. Sarı-lacivertli futbolcu, Beşiktaş, Yukatel Denizlispor ve Helenex Yeni Malatyaspor maçlarında yedek soyunmuştu. Mert Hakan Yandaş, son olarak Kadıköy'de Gençlerbirliği'ne 2-1 kaybedilen müsabakada ilk 11'de görev almıştı.



FENERBAHÇE'DE BEŞ EKSİK VARDI

FENERBAHÇE, Gaziantep mücadelesine 5 futbolcusundan yoksun çıktı. Sarı-lacivertlilerde tedavi süreci devam eden Sadık Çiftpınar'ın yanı sıra sakatlığını yeni atlatan Nazım Sangare ile takımdan ayrı çalışan Diego Perotti ve Mesut Özil, forma giyemedi. Bu oyuncuların yanı sıra hastalığı bulunan Harun Tekin de kadroda yer almadı.