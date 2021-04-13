İkiz kardeşler finalde karşı karşıya geldi

ANTALYA'DA devam eden Serbest Güreş Milli Takım seçmelerinde bir ilk yaşandı. Ankara İlbank adına güreşen Aybastılı ikiz kardeşler 57 kiloda finalde karşı karşıya geldi. Finalde geçen yılın Avrupa 2.'si Muhammed Karavuş kardeşi Ahmet Karavuş'u mağlup ederek birinci oldu. Güreş tarihinde ilk defa ikiz kardeşler böylesine önemli bir finalde karşı karşıya geldiler. İkizlerin finali son derece çekişmeli geçti. Aynı kiloda mücadele eden ikizler Muhammed ve Ahmet kardeşler Milli Takım forması için mücadele edeceklerini belirterek en büyük hedeflerinin günün birinde Olimpiyat şampiyonu olarak ay-yıldızlı bayrağı göndere çektirmek isteklerini söylediler.

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