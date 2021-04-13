Lider Giresunspor’un konuğu Keçiörengücü

SPOR Toto 1. Lig'in 30. haftasında lider Giresunspor, sahasında Play-Off'u hedefleyen Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Onur Özütoprak düdük çalacak. Yönetici Sinan Akgün, rakiplerini mağlup ederek Süper Lig'e bir adım daha yaklaşmayı hedeflediklerini söyledi.

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