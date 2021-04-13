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Haberler Spor Lider Giresunspor’un konuğu Keçiörengücü

Lider ’un konuğu

Lider Giresunspor’un konuğu Keçiörengücü

13.4.2021

SPOR Toto 1. Lig'in 30. haftasında lider Giresunspor, sahasında Play-Off'u hedefleyen Ankara Keçiörengücü'nü konuk edecek. Çotanak Spor Kompleksi'nde saat 19.00'da başlayacak maçta hakem Onur Özütoprak düdük çalacak. Yönetici Sinan Akgün, rakiplerini mağlup ederek Süper Lig'e bir adım daha yaklaşmayı hedeflediklerini söyledi.
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