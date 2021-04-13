Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası Finali İzmir'de oynanacak

Son dakika spor haberi.... Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde oynanacak olan Antalyaspor ve Beşiktaş maçının yeri ve tarihi belli oldu. TFF'nin açıkladığı bilgiye göre Türkiye Kupası finali, 18 Mayıs Salı günü saat 20.45'te Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak. İşte detaylar...

13.04.2021, 15:10 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021, 15:32