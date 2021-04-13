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Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası Finali İzmir'de oynanacak

Finali 'de oynanacak

Son dakika spor haberi.... Finali'nde oynanacak olan ve maçının yeri ve tarihi belli oldu. TFF'nin açıkladığı bilgiye göre Türkiye Kupası finali, 18 Mayıs Salı günü saat 20.45'te 'nda oynanacak. İşte detaylar...

Ziraat Türkiye Kupası Finali İzmir'de oynanacak

13.04.2021, 15:10 Güncelleme Tarihi: 13.04.2021, 15:32

Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali İzmir'de oynanacak. TFF'nin açıkladığı bilgiye göre Türkiye Kupası finali, 18 Mayıs Salı günü saat 20.45'te Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

ZTK finali 18 Mayıs'ta Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Ziraat Türkiye Kupası finalinin 18 Mayıs Salı günü İzmir'de Göztepe Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanmasını kararlaştırdı.

Fraport-TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final müsabakasının başlama saati ise 20.45 olarak belirlendi

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