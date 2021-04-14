Akigo zorlu virajda

SPOR Toto 1. Lig'de son 5 maça kurtuluş barajının 5 puan gerisinde düşme hattında giren Akhisarspor, bugün en yakın rakiplerinden Adanaspor deplasmanında umut arayacak. Yeni Adana Stadyumu'nda saat 16.00'a start alacak mücadeleyi Kutluhan Bilgiç yönetecek. Ligde son 3 karşılaşmada sahadan üst üste mağlubiyetle ayrılan Akhisar, düşme hattında 25 puanla 16. bulunuyor. Alt sıralarla bağını koparmaya çalışan Adana ise 31 puanla 14. basamakta bulunuyor. Maç beINSports Max1 ve TRT Spor'dan ekranlara gelecek.

AKHİSARSPOR 4-2 ÜSTÜN

Akhisarspor, Adanaspor'la 10. kez rakip oluyor. Yeşil-siyahlılar, bundan önce oynanan 9 karşılaşmadan 4'ünü kazanırken, 3'ünde berabere kaldı, 2 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu maçlarda 8 gol attı, kalesinde 6 gol gördü.