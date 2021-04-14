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Haberler Spor Amatörden 1.Lig’e

Amatörden 1.Lig’e

1997-98'de 2. Amatör'de 2002-03'te 1. Amatör'de 2010-11'de Bölgesel Amatör Lige'de ve 2014-15'te 3.Lig'de mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar, son iki yıl Play-Off oynadığı 2. Lig’de bu sene rekorlar kırıp şampiyonluğu elde etti

Amatörden 1.Lig’e

14.4.2021

Manisa Futbol Kulübü, 17 yıllık tarihinde birçok tarihi başarıya imza attı. 1994 yılında Manisa Belediyespor adıyla kurulan kulüp, 1997-1998'de 2. Amatör Küme'de, 2002-2003'te Manisa 1. Amatör Küme'de şampiyon oldu. 2010'a kadar Manisa Süper Amatör Küme'de mücadele eden yeşilbeyazlılar, bu sezon şaha kalktı.

İSMİ VE RENGİ DEĞİŞTİ
2010-2011'de Bölgesel Amatör Lig'e yükselerek, tarihinde bir ilke imza atan Manisa Belediyespor, 2013-2014'te 3. Lig'in kapısından döndü. Kulüp, Manisa'nın büyükşehir olmasıyla birlikte ismini Manisa Büyükşehir Belediyespor olarak tescil ettirdi. 2014-2015'te tarihinde yine bir ilki gerçekleştirdi ve 3. Lig'e yükseldi, 2016-2017'de 2. Lig'i kılpayı kaçırdı. 2017-2018'de 3. Lig 1. Grubu şampiyon tamamlayarak ve 2. Lig'e yükselen Manisa BŞB, şirketleşip adını Manisa FK olarak değiştirdi, renklerini de siyah-beyaz yaptı. 2. Lig'de iki kez Play-Off oynayan, geçen sezon finalde penaltılarla Tuzlaspor'a kaybeden ve 1. Lig'in kapısından dönen Manisa FK, bu sezon rekarlar kırarak tarihinde ilk kez 1. Lig'e adını yazdırdı. 17 senede basamakları koşar adım çıkan kulübün yeni hedefi Süper Lig.

19 MAYIS STADI'NDA OYNAYACAK
Seneye 1. Lig'de oynayacaklarını ve mevcut stadyumun yeterli gelmeyeceğini ifade eden Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, "Bundan sonra maçlarımızı Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynayacağız. Bu konuda bakanımızın bir talimatı var. Bir tadilat projesi var ama çok kapsamlı bir proje. Bakanlık yeni stada gerek yok ancak mevcut stadı yeni yapma sözü verdi. Bakanımız da Manisalı ve gereken önemi veriyor. Manisa'ya yakışan da budur. Umarım sezon başlangıcına yetişir. Umarım 19 Mayıs stadında Manisa'mızı en iyi şekilde temsil eder, tükenmiş olan bazı şeyleri ayağa kaldırırız. Bunlardan biri de o stadyumdur. İnşallah seyircilerimizle, Manisa'mızla bir arada olacağız" dedi.

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