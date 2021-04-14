Beyşehir-Alanya etabı Cavendish’in

56. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun Salcano sponsorluğunda koşulan 212.6 kilometrelik Beyşehir- Alanya etabını Quick Step takımından İngiliz Mark Cavendish 5 saat 10 dakika 34 saniye ile kazandı. Müthiş finişte klasını bir kez daha ortaya koyan Cavendish böylece Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'ndaki 9. zaferine imza attı. Cavendish böylelikle bugünkü Alanya-Kemer etabında Turkuaz Mayo'yu giymeye hak kazandı.

DAĞLARIN KRALI VİTALY BUTS

Salcano Sakarya takımından Vitaly Buts "Dağların Kralı" klasmanında elde ettiği Turkish Airlines sponsorluğundaki Kırmızı Mayo'yu, Beyşehir-Alanya etabında giydikten sonra avantajını korudu ve bugünkü Salcano sponsorluğunda koşulacak Alanya- Kemer etabında giymeye hak kazandı. 41. kilometredeki Sprint kapısını Euskaltel- Euskadı takımından Garikoitz Bravo geçti ve 5 puanın sahibi oldu. 2.'liği B&B Hotels takımından Pierre Rolland, üçüncülüğü Delko takımından Mathias Le Turnier aldı.