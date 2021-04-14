‘Birbirimize söz verip başardık’

2. Lig Beyaz Grup'ta bitimine 5 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden ve TFF 1. Lig'e yükselen Manisa Futbol Kulübü'nün başkanı Mevlüt Aktan, "İnandık ve başardık" dedi. Geçen sezon yaşanan tecrübelerin, bu yılki şampiyonlukta büyük payı olduğunu ifade eden başkan Aktan, "Ama püf nokta bu cendereden geçen bir kulübün ayağa kalkıp hiçbir şey olmamış gibi o enerjiyi sahaya yansıtması. Sadece iyi futbolcu ile olmuyor. Enerji gerekiyor, psikoloji ve enerji gerekiyor. Bunları yapmak da gerçekten kolay değildi. Ancak tecrübelendiğimiz için güçlü durduk. Orada güçlendiğimiz için süreci iyi yönettik, travmayı kenetlenerek atlattık. Hem dua ettik, hem inandık. Önce kendi psikolojimizi, sonra oyuncuların psikolojilerini masaya yatırdık. Birbirimize söz verip bu noktaya kadar geldik. Umarım Türk futbolu daha adaletli, daha eşit şartlarda olur. Bunu hep söyledik ve söylemeye devam edeceğiz" dedi.

ALTLYAPI ŞART

Altyapı projeleriyle ilgili de konuşan başkan Aktan şöyle dedi: "Altyapı sabır ve zaman işi. Ektiğinizi biçmek uzun zaman alıyor. 3-5 hatta 10 yıl beklemek zorundasınız. Gerçekten nitelikli ve kabiliyetli çocukları bulup, yetenekli hocalara emanet etmeniz lazım. Aileleri var, onlarla ilgilenmeniz lazım. Bütün bunları doğru bir şekilde yönetip ilerlemeniz lazım. Altyapıdan beklentimiz yüksek. Sürekli satın alıp ilerleyemezsiniz. Bizim sonsuz maddi gücümüz yok. Altyapıdan mutlaka destek almamız şart."



'ARTIK KULÜBÜN BİR MİSYONU VAR'

Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, "Manisa merkezde 3 BAL takımımız var. Biz onlara gereken desteği veriyoruz. Profesyonel liglere çıkmasını çok arzu ediyoruz. Maddi manevi destekliyoruz. Altyapıya çok yatırım yapıyoruz. 10'un üzerinde genç oyuncumuz çeşitli kulüplerde oynuyor. Manisa FK bir misyonu da beraberinde getiriyor. Altyapımız, futbolcu kalitemiz, maddi gücümüz nedeniyle bize abi gözüyle bakılıyor ve talepler artıyor. Biz de bunun gereğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Ayrılıktan fayda gelmez, birlikten güç doğar. Manisa'nın bu anlamda TFF'de bir gücü yok. Yaptırımı yok. Bunu çok defa gözlemledim. Şahsi ilişkilerle götürmeye çalıştık. Ama şimdi çok büyük saygı duyuyorlar. Evet Manisa futbolu geliyor algısı oturmaya başladı" dedi.



STORE HAMLESİ YAKINDA

Projelerinden bahseden Manisa FK Başkanı Mevlüt Aktan, "Manisa'da yeni sezonda store'umuz da olacak. Bunun hazırlıkları da devam ediyor. Yaptığımız işlerin özel olmasını istiyoruz" dedi.



KENTE YAKIŞIR

Aktan, "4 yıllık başkanlık sürecimde sıradan bir şey yapmadım. Bundan sonra da böyle olacak. Kalite kaliteyi getirir. Manisalılar bunu hak ediyor. Bu anlamda store projemizi hayata geçirip Manisalıların hizmetine sunacağız. Ve bunu yaparken de maddiyatı ön planda tutmadan hareket edeceğiz. Herkes oradan rahatlıkla ürün alabilecek" diye konuştu.