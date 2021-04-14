Denizli zirve aşkıyla

TBL'de şampiyon adaylarından Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, hedefi olan ING Basketbol Süper Ligi'ne emin adımlarla ilerliyor. Balıkesir'i deplasmanda yenip 11'de 11 yapan yeşil-siyahlılar, 28 maçta elde ettiği 18 galibiyet ve 44 puanla, zirveyi Samsun ile paylaşıyor.



FİNAL GİBİ BİR MÜCADELE

Yeşil-siyahlılar, 19 Nisan Pazartesi günü final niteliğindeki maçta Samsunspor ile Denizli'de çok önemli sınava çıkacak. Başantrenör Zafer Aktaş, "Balıkesir BŞB maçı bizim için hedef yolunda çok önemli dönemeçlerimizden bir tanesiydi. Çok deneyimli teknik ekibi ve basketbolcuları var. Çok çalıştık ve karşılığını anlamlı bir galibiyetle aldık. Artık bu zorlu maçın hazırlıklarına başlayacağız. Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket ailesinden olup, galibiyete katkı koyan herkese teşekkür ediyorum" dedi.



SEBAHATTİN ALP