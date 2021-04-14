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Haberler Spor Edremit Altınoluk süper başladı

Edremit Altınoluk süper başladı

Edremit Altınoluk süper başladı

14.4.2021

EDREMİT Belediyesi Altınolukspor, Sigorta Shop TVF Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde Play-Off Yarı Final maçlarına galibiyetle başladı. Bursa'da 1. Grup'ta ilk maçında İzmir temsilcisi Göztepe'yle karşı karşıya gelen Edremit'in Sultanları, baştan sona üstün oynadığı maçtan 3-0 galip ayrılıp, Final Grubu yolunda avantaj elde etti. Edremit Belediyesi Altınoluk, maçın setlerini 25-18, 25-20, 25-20 kazandı, büyük sevinç yaşadı. Balıkesir ekibi, Bursa Cengiz Göllü Spor Salonu'nda bugün saat 14.00'te Nevşehir Belediye, yarın saat 13.00'te Kalecik Belediye'yle karşılaşacak. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar Play-Off Final Grubu'na adlarını yazdıracak.

■ SERVET SARUN

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