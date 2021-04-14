Fethiye gurbette galibiyet peşinde

3. Lig 2. Grup'ta geçen hafta evinde lider Belediye Kütahyaspor'u elinden kaçıran ve avarejla 3. sıraya gerileyen Fethiyespor, bugün deplasmanda 9. sıradaki Halide Edip Adıvarspor ile kozlarını paylaşıyor. Maltepe Hasan Polat Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak maçta Çorum Bölgesi'nden Celal Bayraklı görev yapacak. Lacivert-beyazlı takım, korona virüs şoku yaşanıyor. Hasta olan Anıl Gir, Fatih Koyuncu ve Hayrullah Çelik'in ardından 7 oyuncunun testinin daha pozitif çıktığı açıklandı.