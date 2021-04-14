Kızılcabölükspor A.Hopa karsısında

3. Lig 1. Grup'ta geçen hafta 1877 Alemdağ'ı yenip kümede kalma yolunda nefes alan 10. sıradaki Kızılcabölükspor, Çarşamba mesaisinde 7. sıradaki Artvin Hopaspor önünde terliyor. Kızılcabölük Semt Sahası'nda saat 15.00'te oynanacak maçın hakemi Adıyaman Bölgesi'nden Nabi İzci. Sahasında 192 gündür 3 puana hasret Mekik, zinciri kırmak istiyor. Sarı-kırmızılı takımda, sakatlıkları süren Ümit Hatipoğlu ve Ertuğrul Yıldırım forma giyemeyecek.
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