Lider Somaspor’un rakibi Altındagspor

3. Lig 3. Grup'ta geçen hafta Şile Yıldızspor'u deplasmanda yenip en yakın rakibi Esenler Erok'la 5 puanlık farkı koruyan lider Somaspor, evinde Altındağspor önünde galibiyet kovalıyor. Soma Atatürk Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak mücadelenin hakemi Kocaeli Bölgesi'nden Sabit Selvi. Siyah İnciler, bu sezon iç sahada oynadığı 14 maçta 12 galibiyet, 2 beraberlik elde etti, yenilgi yüzü görmedi. Öte yandan siyah-beyazlı kulüp için başlatılan destek kampanyasına yardım çığ gibi büyüyor.