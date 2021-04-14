Nazilli Belediyespor Tekirdağ sınavında

3. Lig 2. Grup'ta zirve mücadelesi veren ikinci sıradaki Nazilli Belediyespor, 31. haftada sahasında kümede kalma mücadelesi veren Tekirdağspor'u konuk edecek. Nazilli İlçe Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak zorlu karşılaşmada Ankara Bölgesi'nden Emre Yüksel düdük çalacak. Lider Kütahyaspor'la arasındaki puan farkını 7'ye düşüren siyah-beyazlılar, Tekirdağspor'u yenerek hem Play-Off'u garantilemek istiyor hem de Kütahya'nın puan kaybetmesiyle farkı azaltmayı hedefliyor.