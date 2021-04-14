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Haberler Spor Önder Kantaş’tan muhteşem başarı

Önder Kantaş’tan muhteşem başarı

Önder Kantaş’tan muhteşem başarı

14.4.2021

Antalya'da 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick-Boks Avrupa Kupası'nda mücadele eden Germencik Belediyespor sporcusu Önder Kantaş, 3 madalya kazandı, başarısını Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş'le paylaştı. Önemli başarılara imza atan Kantaş, 1 gümüş ve 2 bronz madalya aldı. Belediye Başkanı Fuat Öndeş Kantaş'ı kutlarken, "Antalya'da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick-Boks Avrupa Kupası müsabakalarında 3 madalya kazanan sporcumuz Önder Kantaş'ı yürekten tebrik eder, ilçemizin adını böylesi uluslararası bir platformda duyurduğu için teşekkür ederim. Başarın daim, yolun açık olsun. Sporun ve sporcunun her zaman yanındayız" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ

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