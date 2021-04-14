Spor Toto 1. Lig'in 30. haftasında oynanan Giresunspor-Ankara Keçiörengücü maçında yaşanan bir sakatlık anında ezan saati denk gelince futbolcular maç sırasında oruçlarını açtı. Ankara Keçiörengücü'nde bir teknik ekip görevlisinin futbolculara hurma, su ve muz verdiği görüldü. Giresun'daki maçta görevli basın mensupları ise saha kenarında oruçlarını açarken yemeklerini bir kedi ile paylaştı.
Oruçlarını sahada açtılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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